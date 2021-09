Green Pass obbligatorio per i taxi e per chi lavora nelle case private

Green Pass obbligatorio per i lavoratori: secondo il decreto anche tassisti, idraulici ed elettricisti sono tenuti ad avere la certificazione verde.

Nelle aziende e negli uffici i controlli sono semplici. Entro il prossimo 15 ottobre, infatti, i responsabili dovranno nominare i controllori. Anche i lavoratori dipendenti di ditte esterne dovranno mostrare la certificazione verde all’ingresso.

I controlli diventano invece complicati per i professionisti che non lavorano in una sede fissa. Ad esempio i tassisti, che devono avere il green pass. Ma chi controlla? Il cliente può chiedere che gli venga mostrata la certificazione.

Un altro caso problematico è quello dei professionisti che lavorano nelle case, come gli elettricisti e gli idraulici, le colf, le badanti e le baby sitter. Anche in questo caso, infatti, è ritenuta obbligatoria la certificazione verde.