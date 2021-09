Ancora problemi per il condotto pubblico a San Pietro a Vico. Nel muro di contenimento del canale crollato circa 2 anni fa e mai ripristinato in maniera definitiva si sono infatti create alcune infiltrazioni.

I lavori per la messa in sicurezza urgente, segnalano alcuni residenti, sarebbero stati fatti coprendo il tutto con un telo di plastica azzurro, ormai del tutto deteriorato. Di qui i nuovi problemi di fuoriuscita d’acqua, specie in presenza di una portata consisente del canale.

Foto 3 di 3





Il condotto pubblico è tornato negli ultimi tempi agli onori delle cronache sia per una morìa di pesci che ha interessato il tratto nella giornata di ieri (18 settembre) sia per il via ai lavori della commissione speciale chiamata a indagare sulle cause dei tanti disagi.