Torna al Luna Park il camper per le vaccinazioni antiCovid

Continuano anche nel pomeriggio di oggi (19 settembre), nonostante il maltempo, le vaccinazioni con il camper GiovaniSì in piazzale Don Baroni (area Luna Park).

Nella mattinata, nonostante il temporale, sono state effettuate 52 vaccinazioni. “Ci sono stati disagi per i medici, infermieri e amministrativi – spiega il direttore di zona Luigi Rossi – che ringraziamo per la consueta disponibilità e professionalità, insieme anche alla nostra logistica, ai servizi tecnici e alla protezione civile”.

Anche nel pomeriggio di oggi (17-23) l’idea è quella di mantenere il camper in Piazzale Baroni, sia per chi si era già prenotato (circa 100 persone nell’arco della giornata) che per eventuali accessi liberi.

Il camper regionale è tornato oggi dopo aver già fatto tappa il 14 settembre per la festa di Santa Croce (in quell’occasione erano stati effettuati 29 vaccini).

“L’obiettivo della campagna – dicono dall’Asl – è quella di agevolare la vaccinazione portandola quasi a domicilio e ricordare come il vaccino sia l’unica strada possibile per mettere in sicurezza se stessi, i propri cari e tutta la comunità dai pericoli del Covid19″.