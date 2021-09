Scontro frontale in auto contro un camion: grave una donna di 37 anni

Uno scontro frontale tra un’auto e un camion: un terribile incidente avvenuto nella mattinata di oggi (20 settembre) intorno alle 9,30 alla rotonda del Frizzone nelle vicinanze del distributore Aquila.

Per cause al vaglio della polizia municipale una Skoda, condotta da una donna di 37 anni residente a Pisa, si è scontrata con un camion frontalmente mentre i mezzi procedevano in direzione opposta in un tratto rettilineo della strada, tra la rotatoria in uscita dal casello e il bar Aquilotto.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dalle lamiere e la hanno affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori che hanno prestato le prime cure sul posto.

La conducente del veicolo è stata trasportata d’urgenza e con traumi al torace e all’addome di grave entità, all’ospedale di Cisanello con il codice rosso. La donna è stata ricoverata nel reparto di rianimazione e attualmente i medici si sono riservati la prognosi.

I rilievi dell’incidente hanno creato una serie di disagi alla circolazione e soprattutto al traffico pesante in vista dell’immissione sull’autostrada A1.