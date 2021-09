Ex colleghi piangono la morte di Raffaello Di Grazia: “Porteremo nel cuore il tuo ricordo”

Un ultimo saluto messo nero su bianco in una lettera consegnata ai familiari. Così gli ex colleghi ricordano Raffaello di Grazia, per anni punto di riferimento in Confartigianato imprese di Lucca, scomparso qualche giorno fa dopo una lunga malattia.

“Raffaello era soprattutto una persona buona e gentile – si legge nella lettera inviata dai colleghi alla moglie -. Con il suo carattere dolce e mite e la sua professionalità si era fatto apprezzare dalle aziende che si rivolgevano a lui, ma soprattutto si era fatto amare da tutti i colleghi. Conoscere una persona, lavorare con lui fianco a fianco, giorno dopo giorno, condividere le difficoltà e superarle insieme, è una cosa che cementa l’amicizia e nemmeno la morte riesce a cancellarla. La lunga malattia che ha accompagnato l’ultima parte della sua vita ci aveva già abituato in parte alla sua assenza, ma ora tocchiamo con mano il significato di sofferenza e di morte. Di te conserveremo un bel ricordo e le persone legate da sentimenti veri e profondi non si separano mai. Ci uniamo alla moglie, alla figlia, ai parenti e agli amici nel dolore del distacco. Ciao Raffaello”.