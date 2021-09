Grave incidente a Villa Collemandina: finisce con l’auto in una scarpata

Grave incidente questa mattina (21 settembre) poco dopo le 7 sulla provinciale 47 di Villa Collemandina.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno liberato il ferito dall’abitacolo dopo aver messo in sicurezza il mezzo.

Per l’uomo, che nell’impatto ha subito un violento trauma cranico e facciale, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso.