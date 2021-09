Furti in serie nei negozi di Lucca, fermata una ladra seriale

Gli uomini della polizia hanno fermato oggi (22 settembre) in centro storico l’autrice di diversi furti in alcuni negozi.

Lei, cinquantenne di Montecatini, già conosciuta dalle forze dell’ordine in poco meno di tre ore ha colpito almeno quattro volte. In alcuni negozi si era addirittura camuffata con una parrucca bionda ma non è bastato a confondere le vittime che l’hanno riconosciuta e inchiodata.

In uno dei diversi colpi ha anche rubato la borsa ad una signora, senza che se ne accorgesse. Dopo qualche minuto, incontratesi casualmente, la vittima ha riconosciuto la sua borsa nel possesso dell’indagata ed è riuscita a rientrare in possesso, anche se mancavano alcuni oggetti.

L’autrice dei furti verrà denunciata per furto continuato aggravato e munita del foglio di via del questore di Lucca.