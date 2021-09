Positivi al coronavirus, chiusa la scuola dell’infanzia di Valdottavo

“Da stamattina (22 settembre) e fino a nuovo ordine la scuola dell’infanzia di Valdottavo è chiusa, causa Covid-19“. A comunicarlo è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. Altri contagi nelle scuole della Valle, quindi, a pochi giorni di distanza dal suono della prima campanella.

“Dopo verificati contagi – precisa Andreccetti -, la filiera delle quarantene coinvolge un numero di persone tale da non consentire lo svolgimento regolare delle attività. Sono in contatto costante con la Dirigente scolastica per aggiornamenti. Non appena ci saranno cambiamenti sarà mia premura comunicarli”.