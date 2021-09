“Via l’obbligo di dimora”, il difensore di Pantaleoni ricorre al tribunale della libertà

Gianluca Pantaleoni, l’ispettore di polizia balzato alle cronache dopo essere stato arrestato nel 2019 per una serie di accuse è ancora ristretto dalla misura cautelare: obbligo di dimora e divieto di uscire dalle 21 alle 7.



Nonostante aver trascorso un lungo periodo prima in carcere a Pistoia poi a Sollicciano e successivamente ai domiciliari, allo scadere massimo, il tribunale di =Pistoia ha ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta del Pm di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pieve a nievole con permanenza presso l’abitazione nelle ore notturne.

Il suo difensore, avvocato Giovanni Cantelli del foro di Napoli Nord, ben noto per aver maturato la sua esperienza nelle aule bunker e nei delicati processi anche remoti delle cronache italiane, ha presentato ricorso al tribunale della libertà che ha fissato l’udienza in camera di consiglio per il 17 novembre.

Nel ricorso si legge che se da un lato la durata della custodia cautelare rappresenta da sempre un tema particolarmente sensibile alla attenzione della giurisprudenza chiamata a divincolarsi tra favor libertatis ed esigenze di efficienza processuale, senza distogliere i poteri coercitivi in violazione della persona quale è la libertà personale, a parere dell’avvocato cantelli, “il tribunale di Pistoia non sembra rispettare questo bilanciamento invocando la continuazione di una misura cautelare oltre i suoi lunghi termini già scaduti e con un ispettore di polizia incensurato dal curriculum storico di 32 anni di onorato servizio peraltro ampiamente stimato anche in titoli e riconoscimenti ed in assenza di azioni disciplinari”.

Dal provvedimento impugnato sembra evincersi che l’imputato in questione debba provare lui la propria innocenza e non l’organo inquirente provare la colpevolezza dello stesso. Tale sostanziale ribaltamento delle posizioni processuali rispetto all’onere probatorio hanno inciso l’avvocato a maturare delle legittime considerazioni.

La fase dibattimentale oggi spirata in un lungo arco temporale con modifica delle imputazioni, questioni sulla competenza, eccezione sulla utilizzabilità delle prove e quant’altro può sicuramente ritenersi insufficiente se non carente circa la prova fornita dalla accusa sia sulla responsabilità dell’imputato che sulla permanenza delle esigenze cautelari stesse.

L’ispettore Pantaleoni da anni stà seguendo la propria vicenda giudiziaria con grande partecipazione e collaborazione a partire dalle indagini preliminari e fino al dibattimento stesso tanto di aver prestato il consenso all’acquisizione dei verbali ritenuti più validi per la stessa procura inquirente. Il suo comportamento processuale, sicuramente non allarmante, si è distinto anche nel rispetto scrupoloso delle prescrizioni impostegli e protratto in occasione dei provvedimenti autorizzativi di allontanamento dal domicilio di cui ha beneficiato.

“Il provvedimento impugnato del tribunale di Pistoia – spiega l’avvocato Cantelli nel ricorso – rispetto alla lungaggine del processo rischia di tramutarsi in un eccessivo sacrificio dei diritti fondamentali dell’imputato che di fatto si trova a subire una anticipatazione delle esecuzione di una sanzione che ben potrebbe mai trovare legittimazione in un provvedimento definitivo di condanna. Risulta incomprensibile peraltro la immutazione delle esigenze cautelari dalla mera esistenza di provvedimenti emessi a distanza di anni e più. Già dalle valutazioni richiamate dal gup per esprimere il rinvio a giudizio, sembrano di fatto queste tramutate in un anticipato giudizio di colpevolezza e/o di allarmanti esigenze cautelari con una conseguenziale anticipazione della espiazione della pena in fase cautelare”.

L’obbligo di dimora imposto, a tutti gli effetti si traduce comunque in una effettiva privazione della libertà personale vanificando tutte le ragioni di garanzia sottese alla disciplina della durata delle misure cautelari che in tal caso con Pantaleoni ricordiamo risultano già scadute ma di fatto prorogate in virtù dell’articolo 307 del codice di procedura penale.

“Nemmeno la grave malattia insorta nel padre di Gianluca ex poliziotto, oggi completamente infermo – aggiunge il legale – è bastata a smussare anche una breve autorizzazione temporanea per andare ad assisterlo ma soprattutto a vederlo e solo grazie al collegio giudicante feriale composto dal Presidente Stefano Billet con i giudici Raffaella Amoressano ed Elena Piccini, ha bocciato la totale contrarietà del PM sospendendo in via temporanea l’obbligo di dimora”.

Peraltro la presunta vittima di circonvenzione di incapace e sulla quale pendono anche in correlazione i reati più gravi di autoriciclaggio e truffa, in dibattimento attraverso la sua testimonianza ha ribaltato completamente il contenuto di quanto riportato nella denuncia presentata alla squadra mobile, dopo essere stata accompagnata. Ha riferito che Pantaleoni fin dagli inizi della conoscenza ha sempre rifiutato un rapporto sentimentale e che in virtù di questa sola amicizia molto gradita ed apprezzata ha senza costrizione alcuna deciso di aiutare pantaleoni economicamente, per il quale permane ancora nei suoi confronti una forte stima per essere stato l’unico a farla sentire sempre normodotata. Anzi si è sentita offesa dalle accuse volte a pantaleoni circa il reato ascritto di circonvezione, ha lamentato di essere laureata con 108 su 110 di conoscere tre lingue straniere vincendo borse di studio al progetto Erasmus in Spagna ed negli Stati Uniti.