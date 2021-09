Viaggiano nell’auto con martello e tenaglia, in 3 nei guai

Viaggiavano con un martelletto frangivetro ed una tenaglia nell’auto. Nella mattinata di ieri sono finiti così dopo essere stati bloccati dagli agenti del commissariato di Viareggio tre persone, munite di foglio di via dal comune di Viareggio per tre anni: si tratta di G.C. pratese 43 enne, G.A., 50enne di Pietrasanta e L.A., 51 enne nato a La Spezia.

Nello specifico, gli agenti della polizia di stato, notava i tre in piazza Pacini a Viareggio e procedeva al loro controllo. G.C. è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro ed una tenaglia, mentre G.A. risultava avere in atto ancora un foglio di via obbligatorio di 3 anni dal Comune di Viareggio.

Tutti e tre avevano precedenti specifici per reati contro il patrimonio e quindi, stante anche quanto rinvenuto in loro possesso, venivano muniti di foglio di via obbligatorio.

G.C. inoltre è stato indagato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, mentre G.A. è stato deferito per l’inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, personale della polizia di stato dava esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal tribunale per i minorenni di Firenze nei confronti di A.S.S., 17 enne di Camaiore. Il giovane associato all’istituto penitenziario per i minorenni di Firenze. Il tutto scaturito dalla querela presentata dai genitori dello stesso, che sistematicamente venivano aggrediti fisicamente dal giovane. La misura si è resa necessaria visto che il giovane è fuggito dalla comunità cui era stato inserito.