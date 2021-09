Nella tarda mattinata di ieri (23 settembre), la Guardia costiera di Viareggio, al comando del capitano di fregata Alessandro Russo, ha coordinato un’operazione di soccorso di sei persone a bordo di un’imbarcazione a vela rimasta incagliata nei pressi dell’imboccatura del porto di Viareggio.

L’operazione è iniziata verso le 11,30, quando la sala operativa della guardia costiera viareggina ha ricevuto sul canale 16 Vhf (canale internazionale di soccorso marittimo) il may-day lanciato da un’imbarcazione a vela di circa 40 metri battente bandiera monegasca rimasta incagliata durante la manovra di atterraggio nel porto di Viareggio: gli occupanti sono stati invitati a mantenere la calma ed indossare i giubbotti di salvataggio, mentre è stato immediatamente inviato sul punto il battello pneumatico GC A78 per la vigilanza e l’interdizione dello specchio acqueo interessato dal traffico in ingresso e uscita dal porto, contestualmente è stato disposto anche l’intervento di un rimorchiatore locale.

Foto 2 di 2



I diportisti sono riusciti a guadagnare la terra ferma utilizzando il tender di bordo, non richiedendo l’intervento di personale medico. In mattinata sono stati inviati in zona un battello veloce ed una pattuglia terrestre, ed i militari intervenuti hanno confermato l’assenza di sversamenti di idrocarburi, né altro tipo di criticità.

I militari della Guardia Costiera intervenuti via mare, sotto il costante monitoraggio della sala operativa della direzione marittima di Livorno, hanno accertato il buono stato di salute degli occupanti e garantito il regolare svolgimento delle manovre di ingresso e uscita dal porto di Viareggio, supervisionando altresì le operazioni di assistenza in favore del veliero incagliato, che si sono concluse con successo alle 12,30.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’evento che, comunque, non ha causato danni all’ambiente marino.