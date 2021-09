Cede il tetto su cui lavora, ferito un operaio

Stava lavorando sul tetto di un edificio quando la copertura ha ceduto, facendolo precipitare. E’ rimasto ferito in modo serio ma non sarebbe comunque in pericolo di vita un uomo di 40 anni, di Barga.

L’operaio stava lavorando su un edificio in via della Repubblica a Fornaci di Barga, quando è rimasto coinvolto nell’incidente sul lavoro. L’allarme è stato dato attorno alle 13,45. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica che hanno prestato le prime cure al ferito. L’uomo ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura ad un arto superiore.

Inizialmente è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, il cui intervento però si è rivelato non necessario. L’uomo è stato condotto al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso.