Ok ai test salivari molecolari per scuole e Rsa, ma non sono validi per il green pass

Ok dal governo ai tamponi salivari molecolari nele scuole e nelle rsa. Come screening.

Ma, avvisa il ministero della salute nelle nuova circolare, non sono validi per il green come in tamponi antigenici, antigenici, non sono validi per il green pass

“I test antigenici rapidi su saliva – si legge nella circolare -, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la certificazione verde”.