Resta infilzato ad un ferro di una porta da calcio: 12enne in ospedale

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (25 settembre) poco dopo le 17 al campo sportivo di Sesto di Moriano.

Per cause tutte da capire mentre stava giocando a pallone con amici un 12enne è rimasto infilzato alla gamba con un ferro della porta di calcio. Immediati i soccorsi con l’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano e l’auto medica che sono intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno liberato il giovane, pur lasciando il frammento di ferro all’interno della gamba, affinché fosse trasportato per le cure del caso all’ospedale San Luca.

Il codice dell’intervento è rosso per la dinamica dell’evento ma, secondo le prime indicazioni, il giovane non corre pericolo di vita perché non sono state interessati centri vitali.