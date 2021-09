Tanta paura nel pomeriggio di oggi (26 settembre), poco prima delle 17 per un albero che, a Vagli, ha travolto un’auto con a bordo due persone.

Per l’intervento, oltre all’ambulanza inviata dalla centrale unica del 118, è servito anche l’arrivo dei vigili del fuoco del comando di Castelnuovo Garfagnana. Durante l’intervento i vigili del fuoco si sono in un primo momento dovuti fermare a Poggio di Camporgiano per liberare la strada da alberi e piante presenti in carreggiata.

Una volta liberata la strada, sempre con l’ambulanza alle spalle, sono arrivati sul luogo dell’incidente ed hanno lavorato per estrarre le persone dell’abitacolo, fortunatamente entrambe con ferite lievi e condotte in codice verde al pronto soccorso di Castelnuovo.