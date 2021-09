Invasione di cinghiali a Stazzema: il sindaco chiede un tavolo in Regione per risolvere il problema

Stanno devastando le coltivazioni e causando, con il loro passaggio in branco, la caduta di massi a ridosso delle case.

Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona lancia l’allarme per la diffusione dei cinghiali nei pressi dei borghi di Stazzema e chiede urgentemente un tavolo in Regione per risolvere una problematica che sta allarmando non solo i coltivatori, ma anche i cittadini che segnalano la presenza sempre più frequente degli ungulati che stanno creando sempre più danni. Urge una collaborazione tra tutti gli Enti per discutere del fenomeno e trovare urgenti soluzioni per contenere la diffusione degli animali.”

“Ricevo giornalmente segnalazioni – commenta il sindaco di Stazzema – da cittadini dei nostri borghi che mi segnalano la presenza di cinghiali sia in orari diurni che notturni che, in cerca di cibo, invadono le colture agricole, spingendosi anche fino alle abitazioni limitrofe invadendo le proprietà private nonché la viabilità pubblica, provocando ingenti danni alle coltivazione. Ormai la presenza degli animali sta divenendo un problema anche per la tenuta dei versanti perché gli animali devastano i poggi con i detriti che si riversano sulla viabilità e creano piccoli smottamenti. Scriverò nelle prossime ore alla Regione perché si faccia carico di convocare un tavolo per trovare soluzioni alla diffusione indiscriminata degli ungulati. Si tratta di una problematica indotta da una confinazione del Parco troppo a ridosso degli abitati per cui serve una legge speciale che risolva il problema alla radice. Lo segnaliamo da molto tempo e i cittadini sono al colmo della sopportazione. Mi faccio portavoce delle loro istanze per dare una risposta a queste persone che non sanno più come difendersi dai cinghiali”