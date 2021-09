Si ferisce con una pistola, anziano in rianimazione

Si è ferito, fortunatamente, soltanto di striscio mentre stava maneggiando una pistola, all’interno della sua abitazione, a Capannori.

Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, ma stando a quanto appreso il 90enne è rimasto ferito soltanto superficialmente quando è partito un colpo. Versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto si è verificato attorno alle 16 di oggi (26 settembre), quando l’anziano si trovava a casa. L’allarme è stato dato immediatamente alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto i soccorritori.

L’ambulanza dopo aver tamponato le ferite ha trasferito l’anziano al pronto soccorso del San Luca. Qui è stato ricoverato in rianimazione. E’ stabile e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto dell’accaduto sono accorsi anche i carabinieri per stabilire la dinamica dell’accaduto, se si sia trattato cioé di un incidente o meno.