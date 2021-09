Un altro attacco dei lupi in Garfagnana: capre sbranate a Villa Collemandina

Un altro attacco dei lupi in Garfagnana. Stavolta, nel comune di Villa Collemandina, a Magnano, dove il proprietario di un gregge ha trovato un paio di capre sbranate.

E’ stata una scoperta amara per il pastore. Non solo per la perdita dei capi ma anche per la cruda scena che gli si è parata davanti. Il proprietario è sicuro, anche per questo, che si sia trattato dell’attacco di un lupo: i poveri animali sono stati aggrediti con violenza e letteralmente squartati.