Il violento temporale e il forte vento che nel pomeriggio si è abbattuto sulla provincia di Lucca ha creato diversi disagi sul fronte della viabilità. In Valle del Serchio in breve tempo alcune strade sono state invase dall’acqua e dagli alberi abbattuti. Nel comune di Bagni di Lucca la caduta di rami sulla carreggiata ha costretto alla chiusura della strada statale del Brennero, all’altezza del chilometro 54.

Entrambe le corsie sono state chiuse per consentire l’intervento dei tecnici dell’Anas e dei vigili del fuoco, impegnati nella rimozione degli arbusti sulla carreggiata.

In Garfagnana la situazione è critica: sono circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi caduti sulle strade: uno è precipitato anche a Bologna, lungo la Fondovalle. In questa zona c’è stata una vera e propria tromba d’aria che ha provocato lo sradicamento di decine di piante. A Castelnuovo, nella zona industriale, una grossa pianta si è abbattuta sulla strada interrompendola.

In Versilia numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, a seguito di un nubifragio che, tra le altre cose, ha costretto a interrompere la sfilata dei carri del Carnevale.