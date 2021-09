Accusa un malore in moto e finisce contro un’auto: in ospedale il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli

Incidente stradale nella mattinata di oggi (27 settembre) alle 10 di mattina sul viale Luporini.

Per cause al vaglio sul posto si sono scontrati, quasi all’altezza della Cremeria Opera, un’auto che proveniva in direzione Lucca e una moto di grossa cilindrata che andava nella stessa direzione.

Ad avere la peggio il conducente della moto, il presidente dell’Aci di Lucca, Luca Gelli, 57 anni, ricoverato all’ospedale San Luca. Il numero uno dell’associazione di via Catalani, avrebbe accusato un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. Nessun problema, invece, per il conducente dell’altro veicolo coinvolto.