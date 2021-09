Anziano in ospedale dopo la caduta da un muretto

È caduto da un muretto da oltre due metri e si è procurato un forte trauma toracico.

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (27 settembre), poco dopo le 17, per un uomo di 75 anni a Massarosa. Dopo la caduta sono scattati immediatamente i soccorsi. L’anziano è stato è stato condotto in codice rosso, per la dinamica del sinistro, all’ospedale Versilia per le cure del caso.