Maltempo, ripristinata la viabilità su tutto il territorio provinciale

È stata ripristinata su tutto il territorio la viabilità, interrotta ieri (26 settembre) in diversi tratti stradali a seguito della forte ondata di maltempo, che ha, tra l’altro, sradicato decine di alberi riversandoli sull’asfalto. Danni che si sono concentrati soprattutto in Versilia, Mediavalle e Garfagnana dove gli operai sono al lavoro per rimuovere gli ultimi detriti lungo strada.

Sono state più di cento infatti le segnalazioni di criticità inviate da parte di enti pubblici e provinciali in quello che lo stesso presidente della Provincia Luca Menesini ha definito un “fenomeno nuovo, rapido ma intenso e concentrato”. Un fenomeno che esorta a riflettere sugli effetti del cambiamento climatico.

Ripristinata anche la corrente elettrica, saltata in diverse zone della provincia: da 6 mila utenze interessate, oggi i guasti alla linea sono per lo più localizzati, ed Enel è al lavoro per risolvere anche gli ultimi disagi. In vista della stagione delle piogge, e a seguito dei problemi emersi con la prima ondata stagionale di maltempo, la Provincia potenzierà l’opera di manutenzione ordinaria anche con ordinanze mirate al taglio di alberi pericolanti sui terreni privati.