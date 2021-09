Nella lite di vicinato spunta un bastone: ha la peggio un’anziana

Nella lite di vicinato spunta un bastone. Ad avere la peggio un’anziana signora che tenta di separare i litiganti.

È successo intorno alle 14,30 di oggi (27 settembre) in via dei Bocchi a Segromigno. Prima di tutto è scoppiata una lite fra due persone, fra le quali una donna incinta. Questa prima si è scagliata contro un’altra donna, poi anche contro un’anziana intervenuta a separare le litiganti.

Proprio quest’ultima ha avuto la peggio, finendo al pronto soccorso in codice giallo per un trauma cranico e la dislocazione della spalla. Ferite lievi, invece, per le altre due.

A capire la dinamica dei fatti per eventuali procedimenti penali sono intervenuti sul posto i carabinieri.