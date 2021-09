Fermato dalla polizia aveva hashish e cocaina negli slip: arrestato

Nella serata di sabato (25 settembre) le volanti del commissiariato di polizia di Viareggio hanno arrestato un 29enne originario del Marocco per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Due equipaggi della squadra volante della polizia, alle 21 circa, durante un normale passaggio perlustrativo all’interno della pineta di Ponente, hanno notato due stranieri a bordo di biciclette che, alla loro vista, si sono dati a precipitosa fuga in direzione di via Fratti.

Uno dei due è stato raggiunto e bloccato in via Bertini: dentro agli slip sono stati ritrovati 2 panetti di hashish e svariate dosi di cocaina, oltre a una bilancina elettronica. In tasca il pusher aveva 1210 euro ritenuti provento dello spaccio.

L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Lucca in attesa del processo per direttissima.