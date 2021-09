Amministrative in Garfagnana, ecco dove richiedere la certificazione sanitaria per il voto assistito

Domenica e lunedì prossimi, 3 e 4 ottobre, si svolgeranno le elezioni amministrative per i comuni di Piazza al Serchio e Pieve Fosciana e le elezioni per il rinnovo del Comitato per l’amministrazione separata di beni di uso civico (Asbuc) Valle di Soraggio e Giuncugnano.

Gli interessati al voto assistito per gli elettori fisicamente impediti possono richiedere, nella giornata di sabato (2 ottobre), la relativa certificazione sanitaria ai seguenti ambulatori della Zona Valle del Serchio: Centro socio sanitario di Piazza al Serchio, aperto dalle 9 alle 11; ambulatorio di Castelnuovo Garfagnana, aperto dalle 9 alle 11.

È comunque possibile il rilascio della certificazione anche durante il consueto orario di apertura degli ambulatori distrettuali, che si riporta qui di seguito: ambulatorio di Piazza al Serchio lunedì dalle 9,30 alle 12,30; ambulatorio di Castelnuovo Garfagnana (via dell’Ospedale) martedì e giovedì dalle 9 alle 11; ambulatorio di Gallicano venerdì dalle 9,30 alle 12,30; ambulatorio di Fornaci di Barga martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12; ambulatorio di Fornoli mercoledì dalle 10 alle 12,30; ambulatorio di Borgo a Mozzano venerdì fra le 9 e le 10.