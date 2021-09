Droga in casa per lo spaccio, in manette una donna.

I carabinieri del Norm della compagnia di Castelnuovo con quelli delle stazioni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano hanno arrestato una 43enne di origine albanese residente a Bagni di Lucca.

I militari, infatti, nella mattinata di ieri (27 settembre) nel corso di uno specifico servizio eseguito per la prevenzione e repressione del fenomeno del traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’ausilio di un’unità antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Pisa, hanno proceduto al controllo della donna e alla successiva perquisizione personale e domiciliare hanno trovato diverse dosi confezionate e contenenti 9 grammi di cocaina, un involucro con tre grammi di marijuana nonché la somma contante di 9460 euro.

Le operazioni sono proseguite estendendo l’attività di ricerca di droga all’interno di un altro immobile nelle pertinenze dell’abitazione della donna ed in suo uso esclusivo, dove è stato ritrovato un involucro di cellophane con 510 grammi di cocaina. Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro come corpo del reato.

Nella mattinata di oggi (28 settembre) si è tenuta la direttissima. Il giudice del tribunale di Lucca che ha convalidato l’arresto e ha concesso i termini a difesa, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo diverso dalla sua abitazione, in attesa della definizione del processo fissato per il 12 ottobre.