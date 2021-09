Gravissima infermiera travolta da un’auto nel parcheggio del San Luca

Grave incidente alle prime ore del mattino di oggi (28 settembre) nel parcheggio dell’ospedale San Luca.

Per cause al vaglio una infermiera di 56 anni è stata travolta da un’auto in transito nell’area destinata alla sosta dei dipendenti. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e immediati sono scattati i soccorsi. Per la donna, dipendente Asl e impiegata nel reparto di medicina, gravissimo il trauma cranico riscontrato. È stata subito trasportata alla vicina rianimazione per tentare di salvarle la vita.

Secondo la prima ricostruzione, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento, la donna avrebbe sbattuto violentemente la testa dopo l’urto con la vettura guidata da una collega, che è rimasta sotto choc. L’impatto non sarebbe neanche stato particolarmente violento, considerata anche la velocità moderata che si può tenere durante le manovre di parcheggio. Non è esclusa, al momento, neanche l’ipotesi del malore precedente all’impatto con l’auto in transito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6,30 di mattina, al cambio turno del personale. Sotto choc l’intero ospedale e soprattutto i colleghi della donna.