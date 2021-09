Scuola e pandemia, 23 classi in quarantena in provincia di Lucca

Dopo i primi casi in Valle del Serchio, crescono anche in provincia le classi finite in quarantena.

In totale, dall’inizio dell’anno scolastico, sono 23 le classi a essere state messe preventivamente in quarantena su tutto il territorio provinciale, per evitare il diffondersi del virus. Di queste 11 si trovano a Lucca, 5 in Valle del Serchio e 7 in Versilia.

Dopo il contatto con un positivo le modalità per rientrare sono due: attendere 14 giorni e rientrare a scuola il quindicesimo, senza necessità di sottoporsi a tampone se nell’arco delle due settimane non si sono manifestati sintomi, oppure lasciare trascorrere 10 giorni dal contatto con la persona infetta e sottoporsi, quindi, a tampone. Fanno fede sia gli esiti dei tamponi rapidi, sia quelli dei tamponi molecolari.