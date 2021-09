Muore a 54 anni decapitato dal mietitrebbia: la tragedia sul lavoro a Pontasserchio

Ennesima tragedia sul lavoro in Toscana, questa volta a Pontasserchio. Un 54enne ha perso la vita, decapitato dalle lame di un mietitrebbia.

Il cadavere è stato ritrovato ieri sera (28 settembre), alle 20,30 Dai primi accertamenti l’uomo sarebbe morto nel pomeriggio. Si chiamava Massimiliano Malfatti, era originario della Versilia, e aveva 54 anni. Lascia una moglie e tre figli, con i quali viveva a Madonna dell’Acqua

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Misericordia di Pisa. Vani i soccorsi, il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso.

“Ancora una vittima sul lavoro, un’altra perdita inaccettabile. Non c’è più un minuto da perdere, il tempo è davvero scaduto. L’imperativo per tutti adesso è: accelerare per mettere fine a questa strage”. Così la vicepresidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi, sull’incidente mortale.

“Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia del lavoratore – ha proseguito Saccardi – Siamo di fronte a un bilancio drammatico che davvero non lascia più spazio alle parole. Tra governo e sindacati c’è stato, proprio in questi giorni, un primo accordo sul tema della sicurezza sul lavoro, con l’indicazione di interventi concreti per arginare questa sempre più intollerabile situazione. È la strada giusta, ma è assolutamente necessario che questo processo si traduca subito in provvedimenti, azioni, risorse e investimenti su formazione e prevenzione perché sia sostenuta una volta per tutte un’autentica cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro come un paese civile deve pretendere di avere”.

“Esprimo il mio cordoglio ma anche tutto il mio sgomento per l’ennesima vittima sul lavoro in Toscana. Siamo davanti a una situazione ormai drammatica. Dobbiamo essere molto determinati e decisi ad intervenire. Occorre mettere in campo un’attenzione mirata sulle modalità di lavoro al fine di controllare anche dall’esterno, in determinate condizioni, le situazioni di concreto pericolo”. Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel commentare la tragedia.

“Bisogna adesso investire in modo concreto sulla formazione e sulla prevenzione per far crescere la sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha aggiunto il presidente Giani.