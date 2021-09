Doppio colpo nelle farmacie della Piana: preso il rapinatore

Una rapina consumata e una tentata. Finisce con il responsabile dei due colpi in manette la mattinata nera delle farmacie fra Lunata e San Cassiano a Vico.



Poco prima delle 10 il primo episodio movimentato di questa mattina (29 settembre) alla farmacia Giannini di Lunata.

Un uomo che indossava la mascherina e una felpa con il cappuccio, è entrato nell’esercizio ed ha intimato all’addetta presente in quel momento di consegnare i soldi presenti in cassa.

Entrambi i farmacisti presenti dietro il bancone, nonostante l’insistenza dell’uomo, hanno mantenuto il sangue freddo e ha nnorisposto che il meccanismo della cassa è a tempo e funziona solo in orari determinati.

A quel punto il rapinatore ha desistito dal colpo la farmacia e si è allontanato. Una volta uscito stato possibile al gestore chiamare i carabinieri per avviare le indagini che hanno teuto conto anche delle telecamere di videosorveglianza presenti sulla via Pesciatina.

Stessa dinamica, ma in questo caso la rapina è stata consumata, alla farmacia Lunardi di via delle Ville a San Cassiano a Vico, dove il malvivente si è recato immediatamente dopo il tentato colpo di Lunata. Qui, invece, è riuscito a portare via una certa quantità di denaro, ancora da quantificare. In questo caso l’indagine è stata a cura della polizia.

Le informazioni raccolte hanno nell’arco del pomeriggio condotto al responsabile, che è stato arrestato e ora dovrà rispondere del reato di rapina,.