Evade dai domiciliari: “Dovevo andare a fare il vaccino per il covid”

E’ stato controllato dalla polizia nei pressi dell’ex ospedale Campo di Marte e gli agenti hanno subito verificato che il 21enne di origini marocchine doveva trovarsi agli arresti domiciliari. In aperta violazione della misura, il giovane ha spiegato di essersi recato al presidio sanitario per sottoporsi al vaccino per il covid19.

Ma anche questa era una bugia: la polizia ha verificato che l’appuntamento era per il giorno successivo e a quel punto hanno denunciato il giovane per evasione dagli arresti domiciliari, ai quali è stato nuovamente sottoposto dopo gli accertamenti di rito.