Precipita dal balcone di un albergo, gravissimo uno studente

E’ in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal balcone di una camera dell’albergo dove era ospite insieme ad una comitiva di altri giovanissimi studenti tedeschi, accompagnati in gita scolastica dagli insegnanti.

Un ragazzo di 18 anni è ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa in condizioni molto serie dopo la caduta dalla terrazza del primo piano dell’hotel, da un’altezza di circa 6 metri, attorno alle 6 di questa mattina (1 ottobre). Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma la scena che si è parata davanti ai primi soccorritori è stata drammatica.

L’allarme è stato dato subito dalla struttura, l’hotel Happy di Marina di Pietrasanta, dove si è verificato l’incidente. In pochi minuti la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto le ambulanze. Subito i sanitari si sono resi conto della gravità delle condizioni dello studente ed hanno fatto intervenire l’elisoccorso Pegaso 3.

L’eliambulanza ha accompagnato il ferito al pronto soccorso di Cisanello con il codice rosso. Qui lo studente tedesco è stato affidato alle cure dei medici. Ha riportato vari traumi tra cui quello alla testa è il più grave.