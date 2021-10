Ancora in gravissime condizioni lo studente caduto dal tetto di un albergo

E’ ancora in gravissime condizioni lo studente tedesco di 18 anni, caduto all’alba di ieri (1 otttobre) dal tetto dell’hotel Happy di Marina di Pietrasanta e finito sul balcone di una camera al primo piano dove alloggiava una delle tre insegnanti che accompagnavano la comitativa di studenti del Gymnasium di Nottuln in gita.

Il ragazzo è in coma farmacologico, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cisanello di Pisa, dove lunedì (4 ottobre) sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico da parte dell’équipe medica che sta cercando di salvargli la vita, mentre la polizia prosegue le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Il 18enne si trovava con la scuola da domenica in Versilia, insieme ad altri 37 studenti che a primavera dovranno affrontare l’esame di maturità. I fatti si sono verificati attorno alle 6 di ieri, il giorno in cui la scolaresca sarebbe dovuta ripartire per la Germania.