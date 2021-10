Grande partecipazione e commozione al funerale di Luca Martinelli

Grande partecipazione e commozione alla cerimonia funebre di Luca Martinelli, padre di Marco, consigliere comunale di Fdi, scomparso all’età di 71 anni.

Il rito funebre è stato concelebrato da don Piero Ciardella, don Andrea Buchignani e don Giuseppe Bernacchioni.

Don Piero Ciardella ha scelto il vangelo che parla delle beatitudini, “il più idoneo a rappresentare la figura umile e disposta verso il prossimo di Luca”, come lui stesso ha ricordato durante l’omelia, citando tra l’altro anche il suo impegno al banco alimentare per aiutare i bisognosi.

Gli amici di sempre durante la celebrazione lo hanno così ricordato: “In questo momento di tristezza vogliamo ricordarti per quello che sei sempre stato per noi: un grande amicone, pieno di intelligenza e sempre pronto a sdrammatizzare le piccole avversità che si incontrano nella vita. Hai sempre avuto la battuta pronta ed un senso di ironia che ti ha sempre distinto. Sei sempre stato disposizione per aiutare gli altri, specialmente i più bisognosi, nelle varie realtà caritative di volontariato. Non pensavamo che finisse così, specie in modo così improvviso e repentino. Accettiamo nostro malgrado, quello che il Signore ha deciso per te, restando consapevoli che tu ci guardi da lassù e ci segui anche durante i km che noi vorremmo ancora percorrere ogni mattina, purtroppo senza di te. Mancherai a Grazia, a Marco, a Matteo, a tutti quelli che ti conoscono, ma mancherai tanto anche a noi. Ciao Luca”.

La famiglia Martinelli esprime un sentito ringraziamento alle tantissime persone che si sono unite al loro immenso dolore ed invita tutti coloro che lo desiderano a fare una donazione in favore del dipartimento di oncologia medica Ospedale San Raffaele di Milano.