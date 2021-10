Si ribalta con l’auto dopo lo schianto contro un albero e muore

Un tragico fuori strada con l’auto: una terribile carambola contro un tiglio sul ciglio della strada e poi contro una vettura che procedeva in senso contrario. Uno dei due occupanti, un 31enne di Camaiore, ha perso la vita: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto sulla via Sarzanese in località Baccatoio, a Pietrasanta.

Il drammatico incidente è avvenuto attorno alle 5,30 di stamani (2 ottobre). Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, l’auto dove viaggiava la vittima è finita all’improvviso fuori strada. E’ andata a schiantarsi prima contro il tronco di un grosso albero a margine della strada, poi si è cappottata più volte urtando una seconda vettura a bordo della quale c’erano tre persone – rimaste ferite in modo lieve – e che viaggiava nel senso di marcia opposto.

Un dramma la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi del caso. A perdere la vita è stato un giovane uomo di Camaiore, Luca Marchetti, mentre l’amico che era con lui nell’auto se l’è miracolosamente cavata con una frattura al femore: è rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto accartocciata ed è stato estratto dai vigili del fuoco per essere consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno condotto con il codice giallo al pronto soccorso del Versilia.

Tutti e tre gli occupanti dell’altra vettura coinvolta sono rimasti feriti ma non in modo grave: sono stati anche loro accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del Versilia per essere medicati. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.