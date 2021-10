Amministrative 2021, affluenza bassa alle urne alle 12

A cinque ore dall’apertura delle urne per le elezioni amministrative in 5 comuni della provincia di Lucca arriva il primo rilevamento dell’affluenza alle urne, con dati in calo rispetto all’ultima rilevazione paragonabile alla tornata delle amministrative di ottobre 2021. Va detto comunque che alle precedenti amministrative si votava un solo giorno. Nondimeno l’affluenza appare ovunque contenuta.

Il primo dato dell’affluenza delle 12 ad arrivare è quello relativo al Comune di Pieve Fosciana. Al primo rilevamento nel comune garfagnino si sono recati alle urne il 10,44% degli elettori, in leggero ribasso rispetto alla rilevazione precedente (16,44).

A Massarosa al voto entro mezzoggiorno l’11,63% degli elettori, contro il 19,85 delle ultime amministrative. Piuttosto bassa l’affluenza a Piazza al Serchio, con il 9,52% contro il 18,30% della precedente tornata. Il dato sale a Seravezza, ma è sempre al di sotto del precedente: 13,09% del mezzogiorno di oggi contro il 17,35%.

Il dato migliore si segnala ad Altopascio, dove l’affluenza alle 12 è stata del 14,28% (il corrispondente rilevamente della precedente tornata segnalava il 17,98%.

I prossimi rilevamenti alle 19 e alle 23 e domani alle 15.