Gravi ma stabili le condizioni dello studente caduto dal tetto dell’albergo

Sono ancora gravi ma stabili le condizioni dello studente di 18 anni caduto venerdì scorso (1 ottobre) dal tetto dell’albergo Happy di Marina di Pietrasanta.

I medici dell’ospedale Cisanello di Pisa, dove il giovane si trova ricoverato, si sono riservati la prognosi e domani dovrebbero sottoporlo ad un intervento chirurgico. A Pisa, intanto, è arrivato il padre dello studente, che si trovava in vacanza con i compagni dell’ultima classe del liceo ginnasio di Nottuln, accompagnati da tre insegnanti.

Il 18enne si trovava con la scuola da domenica in Versilia, insieme ad altri 37 studenti che a primavera dovranno affrontare l’esame di maturità. I fatti si sono verificati attorno alle 6 di venerdì, giorno in cui la scolaresca sarebbe dovuta ripartire per la Germania.