Temporali attesi sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico. Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica domani (4 ottobre) si prevede infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci e temporali.

La pioggia, con isolate precipitazioni, inizierà oggi e proseguirà nella notte e nella mattinata di domani sull’Arcipelago e con minore probabilità sulla costa. Dopo una pausa nel pomeriggio, le precipitazioni riprenderanno nella serata di lunedì, quando diverranno più diffusi e persistenti.