Chiuso per una notte per lavori il tratto della A11 fra Pisa Nord e l’allacciamento Lucca-Viareggio

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22 di giovedì (7 ottobre) alle 6 di venerdì, sarà chiuso il tratto compreso tra Pisa nord e l’allacciamento con la diramazione Lucca-Viareggio, verso Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 21-6 sarà chiusa l’area di servizio Migliarino sud, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, sia il traffico locale in entrata a Pisa nord sia chi proviene dalla A12 Livorno-Sestri Levante, di competenza Salt Società Autostrada Ligure Toscana, dovrà entrare alla stazione di Viareggio, sulla diramazione Lucca-Viareggio in direzione di Lucca fino all’allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, da dove si proseguirà in direzione del capoluogo toscano.