Cucciolo di cinghiale senza mamma recuperato da Anpana a Porcari

È stato recuperato questa mattina (4 ottobre) a Porcari, in via Fossanuova, dai volontari dell’Anopana un cucciolo di cinghiale vagante, senza mamma, in evidente stato di disorientamento.

Il piccolo è stato individuato da una persona che, a Porcari per lavoro, lo ha recuperato ed ha contattato l’associazione ambientale, che ha la convenzione con il comune per il recupero di piccoli di animale, per il trasferimento al Cruma di Livorno.

Giunti sul posto i volontari hanno dissetato il cinghialino e lo hanno trasportato al centro di recupero dove sarà visitato, curato e svezzato.