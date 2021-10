Fiamme nel magazzino di uno scatolificio

Paura questa sera (4 ottobre) per un incendio scoppiato nel magazzino di uno scatolificio a Pieve Fosciana. Il rogo è scoppiato, per cause che sono in corso di accertamento, in uno stabile di via IV Novembre, nel comune garfagnino.

L’allarme è stato dato ai vigili del fuoco poco dopo le 21. Sono arrivate alla centrale anche telefonate da alcuni passanti che hanno visto uscire il fumo dall’edificio mentre era in corso un violento temporale. Le fiamme si sono propagate velocemente, alimentare dal materiale combustibile che si trovava all’interno dell’immobile.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco di Castelnuovo, che sono riusciti dopo qualche tempo a domare le fiamme.