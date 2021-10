Il Centro funzionale regionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di colore arancio per piogge abbondanti e forti temporali. L’allerta arancio riguarda, in particolare, il rischio idrogeologico del reticolo idraulico minore e il rischio di forti temporali dalla mezzanotte di oggi fino alle 6 di domani (5 ottobre)



Le zone interessate dall’allerta meteo sono quelle a nord della regione e, cioè, S1, S2, S3 E V, che corrispondono rispettivamente al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima; al bacino del Serchio di Lucca; al Serchio costa e alla Versilia, mentre per la zona A4 (che comprende i comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio), l’allerta per i medesimi fenomeni, è indicata a livello giallo.

Le previsioni del Cfr parlano di un graduale peggioramento delle condizioni meteo a partire da oggi, per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica. Sono previste precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sui settori occidentali e in particolare di nord-ovest, in intensificazione dalla sera e in estensione alle zone interne.

Tra il tardo pomeriggio di oggi e la prima parte della mattina di domani sono attese piogge sparse, anche a carattere temporalesco. Fino alle serata di oggi (lunedì), fenomeni più frequenti e probabili sui settori di nord-ovest; in serata, tendenza al peggioramento con temporali anche di forte intensità, in trasferimento dalle zone costiere e nord occidentali al resto della regione. Nel corso della mattinata di domani (martedì), tendenza all’attenuazione dei fenomeni.

Sempre per oggi, possibilità di temporali sparsi dal pomeriggio, inizialmente più probabili sui settori di nord-ovest. In serata peggioramento con temporali anche forti, possibili su tutti i settori occidentali. Tendenza all’attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio di domani. Il vento sarà di scirocco con raffiche fino a 70-80 chilometri all’ora sui rilievi nord-occidentali, la costa grossetana e l’Arcipelago, mentre per domani è prevista una rotazione a libeccio con forti raffiche.

Per ulteriori informazioni e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/allertameteo.