Scontro sulla via provinciale di Valpromaro: due feriti in ospedale

Incidente alle 6,30 del mattino sulla via provinciale di Valpromaro, nel territorio del Comune di Camaiore.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto due auto all’altezza del ristorante Il Purgatorio si sono scontrate lateralmente. Una delle due vetture è finita in un fosso al lato della strada. Sul posto sono arrivate due ambulanze senza medico a bordo che hanno valutato le condizioni dei feriti, fortunatamente non gravi.

Entrambe le persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Versilia.