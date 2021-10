Coronavirus, soltanto 9 positivi in provincia di Lucca

Sono appena 9 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, registrati nelle ultime 24 ore.

La maggior parte dei positivi sono nella Piana di Lucca: Porcari 1, Capannori 3, Altopascio 1, Lucca 3.

Un solo caso in Versilia, a Pietrasanta, mentre non si registrano alcune nuove diagnosi in Valle del Serchio.