Covid19, diminuiscono i ricoveri al San Luca mentre sale la percentuale di vaccinati

Prosegue la campagna di vaccinazione sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest mentre cala il numero dei ricoveri.

Al San Luca sono 13, di cui 3 in terapia intensiva mentre all’ospedale Versilia i ricoverati sono 8, di cui 1 in terapia intensiva.

Secondo il monitoraggio settimanale la percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose nella Piana di Lucca ha raggiunto l’84,5 per cento. In particolare sono 113414 le prime dosi somministrate e 113836 i cicli completi. In Valle del Serchio la stessa percentuale sale all’84,9 per cento con 26825 prime dosi e 28155 cicli completi mentre in Versilia la percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose raggiunge l’85,6 per cento. Qui sono 104850 le prime dosi somministrate e 103609 i cicli completi.

A ieri (4 ottobre) nella parte nord ovest del territorio aziendale le vaccinazioni effettuate erano 1745953, di cui 940526 per prime dosi, tra ultraottantenni (95036), altre fasce d’età (649655), soggetti vulnerabili per patologia (76886), operatori scolastici (36.180), operatori sanitari e sociosanitari (35736), caregiver di soggetti vulnerabili (14397), tutte le altre categorie come ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco (32636). Sono stati vaccinati 455983 uomini e 484543 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (4 ottobre), apparteneva alla fascia 50-59 con 158830 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 145871 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 144231 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 130089 vaccinati; quindi la fascia 30-39 con 98356; viene poi la fascia 20-29 con 90890; la fascia d’età 80-89 con 87837; la fascia 0-19 con 63570 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20852.