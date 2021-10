Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina (5 ottobre) in via di Poggio II a Nozzano. Stando ad una prima ricostruzione un furgone che si apprestava a imboccare la via della Chiesa si sarebbe andato a schiantare contro una 500 che viaggiava in direzione di Nozzano.

L’impatto è stato violento e la Fiat ha carambolato finendo contro un’Audi. “Per fortuna – spiega il gruppo Lucca ti voglio bene che ha assistito all’incidente – i feriti sono in lievi condizioni. Si tratta purtroppo di un altro incidente dovuto all’alta velocità dei mezzi coinvolti”.