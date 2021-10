Cade e muore mentre è in cerca di funghi sul Monte Mosca

Va a cercare funghi ma cade sul sentiero e muore. L’uomo di cui ancora non si conoscono le generalità e l’età era stato dato per disperso questa mattina intorno alle 11 da parte dei compagni di battuta nella zona sul versante nord del Monte Mosca, dopo che ne avevano perso le tracce.

È partita subito la ricerca dell’uomo che ha impegnato i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e il 118 che ha coordinato i soccorsi. È stato anche fatto sollevare l’elicottero Pegaso che, però, non è potuto atterrare a causa del maltempo.

Nel pomeriggio i soccorritori sono riusciti a individuare e raggiungere l’uomo. Per lui, però, a causa delle gravi ferite patite durante una caduta, non c’è stato nulla da fare. Sono ancora in corso le operazioni per recuperare il cadavere e portarlo a valle, vista la zona impervia. Sul posto anche i carabinieri.