Muore investito mentre sale sull’auto

Un’altra tragedia sulle strade della provincia di Lucca. Un pensionato ddi 84 anni è morto dopo essere stato investito in via provinciale Marina per Ruosina, a Seravezza.

Il dramma si è consumato per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle 11 di questa mattina (6 ottobre). Stando ad una prima e ancora sommaria ricotruzione, l’anziano sarebbe stato investito da un’auto mentre stava salendo sulla sua vettura. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenute l’automedica nord, l’ambulanza della pubblica assisstenza di Stazzema e un’altra ambulanza della Croce Verde.