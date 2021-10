Moduli allagati e senza luce al liceo delle scienze umane Paladini.

“Oggi (6 ottobre) quando siamo entrate in classe per il secondo giorno consecutivo – racconta una studentessa – ci siamo trovate senza luce in entrambi i moduli abitativi, il pavimento della classe e del corridoio era allagato e in più i fili delle varie apparecchiature elettroniche che utilizziamo per fare lezione sono da sempre scoperti”.

“Come già detto ieri mentre facevamo lezione – prosegue – è saltata la luce per cinque ore e si è attivato l’allarme che solo dopo qualche ora è stato disattivato. Oggi ci aspettavamo di entrare in classe e poter svolgere le lezioni come sempre, ma nessuno ci aveva avvisato che non era stato eseguito nessun lavoro per far tornare la luce”.

“Abbiamo quindi deciso – dice ancora – come classe di non svolgere le lezioni per tutta la durata della mattinata e di attivarci per migliorare le condizioni della struttura”.