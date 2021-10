Sono stati sbalzati entrambi fuori dal poter, un Piaggio Quargo che nell’impatto contro una Fiat Punto si è semi accartocciato: marito e moglie, entrambi ultraottantenni, residenti a Vorno, sono finiti a terra, prima sbattendo violentemente contro lo sportello del mezzo, infine sull’asfalto.

Nell’impatto, violento, lui è finito sotto la Punto, rimanendo incastrato e perdendo conoscenza: lo hanno liberato da quella morsa, prima che arrivassero i soccorritori, una quindicina di persone che hanno assistito all’incidente avvenuto attorno alle 17,40 sulla via di Sottomonte a Guamo, proprio davanti all’ufficio postale. Passanti e automobilisti sopraggiunti che hanno sollevato la Punto condotta da una donna rimasta illesa, per prestare aiuto all’uomo. Lui e la moglie, entrambi residenti a Vorno, erano appena usciti dal negozio Il Quadrifoglio, che dà sulla strada e, stando alle prime e ancora sommarie ricostruzioni, si accingevano ad entrare in via di Sottomonte, a poca distanza dall’incrocio con via San Pieretto.

Qui è avvenuto l’impatto con la Punto, che viaggiava da Guamo in direzione di Lucca. Uno schianto terribile che ha subito richiamato una folla di persone che si trovava nelle vicinanza. Una scena terribile si è parata loro davanti.

Il corpo dell’uomo era disteso a terra, finito sotto la macchina dopo essere stato scaraventato fuori dal mezzo. La donna, dopo aver battuto la testa e perso conoscenza, era dietro al Porter, anche lei in stato di incoscienza.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanza ma la gravità della situazione ha reso necessario l’elisoccorso Pegaso, atterrato nelle vicinanza. Sul posto intanto accorrevano oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti della polizia municipale di Capannori incaricati dei rilievi e i carabinieri che hanno prestato ausilio per la viabilità subito andata in tilt. E’ stato infatti necessario istituire il senso unico alternato nel tratto di via di Sottomonte con deviazione nell’area industriale di Guamo per chi procedeva in direzione di Lucca.

Entrambi i coniugi sono in gravi condizioni: la donna è stata condotto in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa in codice giallo per un trauma cranico, mentre il marito è stato trasferito in ambulanza, con il codice rosso, al pronto soccorso.